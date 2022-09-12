В рязанской школе №7 произошёл пожар. Подробности происшествия сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Всё случилось вечером в понедельник, 12 сентября. Сообщение о пожаре в образовательном учреждении поступило в 20.46. На момент прибытия на место происшествия пожарных горел кабинет на первом этаже. Огонь охватил площадь 50 кв. м.

В тушении принимали участие 11 единиц техники и 35 человек личного состава противопожарной службы. Огонь ликвидировали в 21.10.

Сообщений о пострадавших не поступало. Подробности и причины возникновения огня в школе устанавливаются.