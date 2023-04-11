Участок трассы Р132 Золотое кольцо в Рязанском районе отремонтируют летом 2023 года

Ремонт участка федеральной трассы Р132 Золотое кольцо до населённых пунктов Бахмачеево и Подвязье Рязанского района стартует в июне этого года. Об этом сообщил 11 апреля глава регионального минтранса Павел Супрун на заседании областного правительства.

Губернатор Павел Малков отметил, что поступает очень много вопросов в социальных сетях по состоянию дорог в Рязанской области.

Глава регионального минтранса рассказал, что ремонт 17-километрового участка был предусмотрен 5-летней программой дорожной деятельности Рязанской области в 2024 году. Однако благодаря поддержке федерального центра и выделению дополнительного финансирования можно будет приступить к этим работам уже в июне 2023 года и завершить их в сентябре.

Павел Малков поручил держать ситуацию на контроле и призвал активизировать ремонт дорог с учётом установившейся тёплой погоды.

Павел Малков: «У нас хорошая погода стоит, прекрасная. Надо уже на ремонт выходить. Активизировать и текущий, и плановый ремонт дорог. В этом году нам пораньше погода позволяет всё это начать делать. Контролируйте и мне докладывайте»