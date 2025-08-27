Среда, 27 августа, 2025
Участнику СВО помогли получить денежную выплату в Рязани

Анастасия Мериакри
рубли, бухгалтерия
Участнику СВО, заключившему контракт в Рязани, помогли получить единовременную денежную выплату. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

К Наталье Епихиной обратилась уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева с просьбой помочь получить единовременную выплату военнослужащему-участнику СВО, который заключил контракт в Рязани, но региональную выплату не получил.

На данный момент участник СВО проходит лечение в госпитале после ранения, там он на личном приеме обратился к Жанне Киреевой со своей проблемой. Совместно с Главным управлением по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области уполномоченные по правам человека смогли добиться восстановления права военнослужащего. Денежная выплата была произведена военнослужащему в полном объёме.

