Участники реалити «Место силы» предсказали певице Славе новую любовь

29 июня в 19.00 на ТНТ стартует новое реалити-шоу «Место силы» (16+) с ведущим Юрием Музыченко. В новом проекте люди, обладающие необычными способностями, раскроют тайны и секреты Санкт-Петербурга, а также попробуют не навести друг на друга порчу, проживая все вместе в магическом доме. В первом выпуске им предстоит «увидеть» события прошлого в исторических местах города, а также рассказать о личной жизни звездной гостьи — певицы Славы.

Участники шоу познакомятся друг с другом и сразу сделают выводы о способностях каждого. Причем некоторые выскажутся в саркастической манере: не стоит забывать, что все участники проекта — соперники в борьбе за главный приз. Разные методики работы, разные энергетики и характеры участников скажутся на их взаимоотношениях. В итоге уже в первом выпуске не обойдется без слез, коалиций и недопониманий.

Экстрасенсы пройдут два испытания, связанные со знаковыми местами Питера, кроме этого, им придется ответить на вопрос звездной гостьи. Певица Слава хочет узнать у участников проекта, выйдет ли она замуж еще раз. Некоторые участники, действительно, «увидят» замужество певицы и еще кое-что интересное, что очень удивит артистку.

«Те отношения, которые сейчас есть — незрелые, и вы их завершите сами. Это будет новый мужчина и совершенно новое чувство, которое приведет к стабильным отношениям. Там вы сами будете смотреть, хотите ли вы замуж или нет. Но сейчас вам особо и не нужны семейные отношения. Вы достаточно эгоистичный человек и своей энергией можете подавлять мужчин и вам сложно при выборе мужчин. Вам хочется более сильного и идет внутренний конфликт эмоций и разума, выбрать соответствующего мужчину вам непросто», — предсказала певице участница Екатерина Костина. Другие участники увидят возможность родить еще ребенка и даже двойню.

В финале экстрасенсов ждет первое голосование, после которого один участник покинет шоу.

«Я уже понял, что мы разделились на разные лагери, и такой замес происходит по поводу этого голосования. Вообще непонятно, что там произойдет», — высказался перед церемонией участник Талгат Чаймерден.

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