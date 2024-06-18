На ТНТ стартует мистическое реалити-шоу «Место силы»

29 июня в 19:00 на ТНТ стартует новое мистическое реалити-шоу «Место силы» (16+), основанное на мифологии Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Ведущим проекта станет Юрий Музыченко, солист группы The Hatters.

Проект, созданный компанией TVision, посвящён чудесам, эзотерике и явлениям, которые невозможно объяснить, но можно почувствовать. Участники, считающие себя обладателями сверхспособностей, будут исследовать легенды Петербурга и помогать звёздам шоу-бизнеса в решении их жизненных проблем. Имена приглашённых звёзд пока держатся в секрете.

В шоу примут участие 9 человек со всей России — маги, медиумы, парапсихологи — от Сочи до Хабаровска. Они будут жить в старинном особняке в Санкт-Петербурге. Чтобы победить, участникам нужно не только доказать существование магии, но и справиться с внутренними демонами, выстраивая отношения с другими уникальными людьми. В каждой серии один участник будет покидать проект, а финалист получит невероятный приз.

«Место силы» проверяет реальность на прочность, помогает отделить фантазии от действительности, разоблачая одни мифы и подтверждая другие. Испытания шоу связаны с легендарными личностями и местами Петербурга, такими как тайны Петропавловской крепости, призрак Павла I в Михайловском замке и другие.