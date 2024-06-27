Четверг, 27 июня, 2024

Александр Шепс высказался о новом мистическом реалити «Место силы» на ТНТ

Автор: 7info

Опубликовано

В субботу 29 июня на ТНТ выходит новое мистическое реалити «Место силы» (16+), участники которого — люди, обладающие способностями — будут проходить мистические испытания, но при этом жить в одном доме и существовать по законам реалити. Съемки проекта проходили в Питере — одном из самых загадочных и мистических городов мира. Именно его загадки предстоит разгадать участникам нового шоу. Ведущим нового для ТВ формата станет музыкант, лидер группы The Hatters Юрий Музыченко.

О новом реалити высказался медиум, победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» и участник «Битвы сильнейших» Александр Шепс. Он признался, что формат шоу интригует, но он уверен, что в проекте на первый план выйдут интриги и скандалы.

«Формат нового шоу очень интригует, но пока ожидается жестокая, конкурентная борьба. Хотелось бы увидеть нечто новое в способностях, думаю, что совместное проживание таких уникальных участников, явно спровоцирует их это показать. Уверен, что интриги и ревность там будут зашкаливать!», — предположил медиум.

А вот самому стать участником такого мистического реалити Александр Шепс не хотел бы.

«Принять участие только если в качестве ведущего! Совместное проживание экстрасенсов во время испытаний вряд ли будет нести позитив», — думает экстрасенс.

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Удастся ли участникам нового проекта разгадать тайны Питера, Александр Шепс не уверен до конца, ведь это требует огромного мастерства. Не все тайны, по мнению медиума, можно раскрыть.

«Всё зависит от самой тайны! Безусловно, место влияет на это по-особому и придаёт некий шарм всему, что будет происходить на проекте. Санкт-Петербург — это город, который состоит из тайн и магических мест, но не каждому удаётся к ним прикоснуться или хотя бы о них узнать», — сказал Александр.

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