Участники «Авиадартс-2021» в Рязани завершили финальный этап двумя рекордами

На полигоне Дубровичи под Рязанью завершился финальный этап международного конкурса «Авиадартс-2021», в котором летчики соревновались в боевом применении авиационных средств поражения по наземным целям. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В двух номинациях установлены рекорды. В номинации «армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах» пара экипажей Ми-8 ВВС Республики Беларусь набрала рекордное количество баллов — 314, а в номинации «бомбардировочная авиация» экипаж самолета J-16 ВВС Народно-освободительной армии Китая набрал 323,5 баллов.

— Накануне финального этапа российская команда уверенно лидировала. В ходе боевого применения иностранные экипажи показали отличный результат, в том числе установив несколько рекордов. Это рекорды конкурса «Авиадартс» за всю историю его проведения, — заявил начальник штаба конкурса полковник Алексей Дмитриев.

Всего в ходе финального этапа участники конкурса «Авиадартс-2021» было использовано 460 снарядов для авиационных пушек, 24 авиационные бомбы массой 250 килограмм, 180 неуправляемых авиационных ракет, а также 8 платформ для военно-транспортной авиации.

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» проходил в Рязанской области с участием команд Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Российской Федерации. Всего около 60 экипажей. Зачет проводился в 7 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, бомбардировочная авиация, дальняя авиация, военно-транспортная авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.