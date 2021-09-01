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Среда, 1 сентября, 2021
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Участники «Авиадартс-2021» в Рязани завершили финальный этап двумя рекордами

7info
Участники «Авиадартс-2021» в Рязани завершили финальный этап двумя рекордами
Фото: Алексей Михеев

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На полигоне Дубровичи под Рязанью завершился финальный этап международного конкурса «Авиадартс-2021», в котором летчики соревновались в боевом применении авиационных средств поражения по наземным целям. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В двух номинациях установлены рекорды. В номинации «армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах» пара экипажей Ми-8 ВВС Республики Беларусь набрала рекордное количество баллов — 314, а в номинации «бомбардировочная авиация» экипаж самолета J-16 ВВС Народно-освободительной армии Китая набрал 323,5 баллов.

— Накануне финального этапа российская команда уверенно лидировала. В ходе боевого применения иностранные экипажи показали отличный результат, в том числе установив несколько рекордов. Это рекорды конкурса «Авиадартс» за всю историю его проведения, — заявил начальник штаба конкурса полковник Алексей Дмитриев.

Всего в ходе финального этапа участники конкурса «Авиадартс-2021» было использовано 460 снарядов для авиационных пушек, 24 авиационные бомбы массой 250 килограмм, 180 неуправляемых авиационных ракет, а также 8 платформ для военно-транспортной авиации.

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» проходил в Рязанской области с участием команд Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Российской Федерации. Всего около 60 экипажей. Зачет проводился в 7 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, бомбардировочная авиация, дальняя авиация, военно-транспортная авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

  • Участники «Авиадартс-2021» в Рязани завершили финальный этап двумя рекордами
  • Участники «Авиадартс-2021» в Рязани завершили финальный этап двумя рекордами
  • Участники «Авиадартс-2021» в Рязани завершили финальный этап двумя рекордами
  • Участники «Авиадартс-2021» в Рязани завершили финальный этап двумя рекордами

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