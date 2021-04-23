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Пятница, 23 апреля, 2021
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Участникам несогласованной акции в Рязани вынесли наказания

7info
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Молодых людей, участвовавших в несогласованной акции в Рязани, наказали штрафами и обязательными работами, сообщает ТАСС

Напомним, 21 апреля несанкционированный митинг должен был пройти на площади Победы, но затем организаторы сообщили о его переносе на Театральную площадь. Затем группа участников прошла по улице Ленина в сторону центра города. Во время акции правоохранители задержали шесть человек

Советский районный суд наказал рязанку 20 часами обязательных работ. Её признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Женщина принимала участие в шествии организованной группы.

На 20 тысяч рублей оштрафовал одну из задержанных Железнодорожный районный суд Рязани, в Октябрьском суде нарушителю назначили 5-тысячный штраф. 

Московский районный суд оштрафовал на 22 тысячи рублей 18-летнего парня, разместившего 19 апреля пост с призывом к участию в несогласованной акции. 

Решения суда пока не вступили в законную силу. 

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