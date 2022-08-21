«Убивает кого-то еще»: Дугин сказал пророческую фразу ровно за год до гибели дочери

Журналисты Лайфа обратили внимание на загадочный пост философа и политолога Александра Дугина в соцсети «ВКонтакте».

По их мнению, общественный деятель написал пророческую фразу ровно за год до гибели дочери Дарьи.

«То, что меня не убивает, убивает кого-то еще», – высказался Дугин.

Накануне ночью в Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, в салоне которого находилась 31-летняя дочь политолога. Она погибла на месте. Целью убийц мог быть ее отец. По некоторым данным, в авто должен был находиться сам Дугин, однако на машине поехала его дочь, а сам он находился в другом автомобиле. Вскоре после трагедии сам Дугин попал в больницу.