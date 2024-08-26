Убийство женщины в Уфе: что известно о трагедии

Следственный отдел по Октябрьскому району города Уфы Следственного комитета России по Республике Башкортостан предъявил обвинение жителю города в совершении убийства (ч. 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

5 августа 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в доме на улице Воинов Интернационалистов было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти.

В ходе следственных мероприятий, включая анализ записей с камер видеонаблюдения, появилась информация о возможной причастности ранее судимого местного жителя к этому преступлению. Через неделю его местонахождение было установлено.

По версии следствия, в вечернее время 5 августа 2024 года во время совместного распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе словесной перепалки мужчина схватил нож и нанес удар в область шеи своей знакомой. Женщина попыталась убежать к входной двери, но была остановлена мужчиной в коридоре, где он продолжил наносить удары ножом в шею и душить её руками. Убедившись, что женщина мертва, обвиняемый скрылся с места преступления.

После предъявления собранных доказательств обвиняемый признал свою вину и дал подробные показания о произошедшем.

В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор доказательств по делу.

Неизвестно, из-за чего начался конфликт, который привел к смерти женщины в Уфе. Однако первым, кто нашел тело своей дочери, был мужчина по имени Евгений, сообщил источник NEWS.ru. Известно также, что убийца был мигрантом.

По словам источника, погибшая познакомилась с мужчиной на улице и пригласила его к себе домой. Они вместе выпивали, и никто не знает, что стало причиной конфликта. Но у женщины были явные признаки насилия, возможно, она пыталась защищаться.

Источник также сообщил, что Евгений был срочно увезен с места происшествия, чтобы оградить его от страшного зрелища.

По словам источника, убийца, являющийся мигрантом и работавший на местной стройке, возможно, хотел изнасиловать женщину. Она сопротивлялась, и он перерезал ей горло ножом.