У вернувшейся из Таиланда туристки нашли холероподобный вибрион

В Красноярском крае зарегистрирован случай острой кишечной инфекции (ОКИ), вызванной холероподобным вибрионом. Заболевание выявлено у женщины, которая недавно вернулась из отпуска в Таиланде.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю, санитарно-карантинный контроль на борту самолета прошел в штатном режиме, пассажиры с признаками инфекционных заболеваний не были выявлены. После прибытия женщины были проведены лабораторные исследования в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», которые подтвердили наличие холероподобного вибриона.

В связи с этим был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий:

Проведена дезинфекционная обработка борта самолета.

Определен круг контактных лиц.

Организовано их обследование и медицинское наблюдение.

Заболевшая была госпитализирована в инфекционный стационар и прошла курс лечения. В настоящее время она выписана и чувствует себя удовлетворительно.

Напоминание от Роспотребнадзора:

Во время поездок в страны с экваториально-тропическим климатом необходимо соблюдать меры предосторожности, так как в этих регионах широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.

Основные рекомендации для профилактики заболеваний:

Употребляйте только проверенные продукты и пейте исключительно бутилированную или кипяченую воду.

Тщательно термически обрабатывайте мясо, рыбу и морепродукты.

Избегайте посещения уличных кафе и местных ресторанов с сомнительными условиями санитарии.

Овощи и фрукты мойте безопасной водой или обдавайте кипятком.

Всегда мойте руки перед едой и после посещения мест массового скопления людей.

Не допускайте попадания воды в рот при купании.

Используйте репелленты для защиты от насекомых и сетки на окнах.

При появлении первых признаков недомогания после возвращения из поездки немедленно обратитесь к врачу для диагностики и лечения.