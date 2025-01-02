У вернувшейся из Таиланда туристки нашли холероподобный вибрион

В Красноярском крае зарегистрирован случай острой кишечной инфекции (ОКИ), вызванной холероподобным вибрионом. Заболевание выявлено у женщины, которая недавно вернулась из отпуска в Таиланде.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю, санитарно-карантинный контроль на борту самолета прошел в штатном режиме, пассажиры с признаками инфекционных заболеваний не были выявлены. После прибытия женщины были проведены лабораторные исследования в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», которые подтвердили наличие холероподобного вибриона.
В связи с этим был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий:
- Проведена дезинфекционная обработка борта самолета.
- Определен круг контактных лиц.
- Организовано их обследование и медицинское наблюдение.
Заболевшая была госпитализирована в инфекционный стационар и прошла курс лечения. В настоящее время она выписана и чувствует себя удовлетворительно.
Напоминание от Роспотребнадзора:
Во время поездок в страны с экваториально-тропическим климатом необходимо соблюдать меры предосторожности, так как в этих регионах широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.
Основные рекомендации для профилактики заболеваний:
- Употребляйте только проверенные продукты и пейте исключительно бутилированную или кипяченую воду.
- Тщательно термически обрабатывайте мясо, рыбу и морепродукты.
- Избегайте посещения уличных кафе и местных ресторанов с сомнительными условиями санитарии.
- Овощи и фрукты мойте безопасной водой или обдавайте кипятком.
- Всегда мойте руки перед едой и после посещения мест массового скопления людей.
- Не допускайте попадания воды в рот при купании.
- Используйте репелленты для защиты от насекомых и сетки на окнах.
При появлении первых признаков недомогания после возвращения из поездки немедленно обратитесь к врачу для диагностики и лечения.