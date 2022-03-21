У рязанских предприятий появилась возможность привлекать льготное финансирование на оборотные средства

По поручению губернатора Николая Любимова наблюдательный совет Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области утвердил новый стандарт предоставления льготных займов по программе «Оборотные средства». Об этом сообщил сайт регионального министерства экономического развития.
Новая мера поддержки позволит промышленным предприятиям региона привлекать дополнительные средства на пополнение оборотных средств и сокращение имеющихся кассовых разрывов. Стандарт предусматривает выдачу льготных займов от 5 до 20 млн рублей под 9% годовых сроком на 1 год.
Средства займа могут быть направлены на приобретение сырья, материалов и комплектующих, работ и услуг необходимых для производственной деятельности, оплату труда сотрудников и установленные законодательством начисления на указанные выплаты, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, рефинансирование (погашение) заемных средств кредитных организаций, включая причитающиеся к уплате проценты по ним, оплату аренды имущества.
В настоящее время Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области предоставляет льготные займы по 6 программам финансирования на сумму от 5 до 50 млн рублей по ставкам от 1 до 9% годовых сроком до 5 лет.