Четверг, 15 февраля, 2024

У рязанцев появится еще одна идея для подарка к праздникам февраля и марта

Автор: 7info

Опубликовано

В преддверии праздников 23 февраля и 8 марта традиционно много суеты, ведь нужно найти оригинальное поздравление. А если рядом с этими датами у кого-то из близких День рождения – это еще больше поводов для подарков. Поэтому Tele2 вместе с «Элекс» решили порадовать своих клиентов и предложить им Power Bank за 1 рубль.

Так при покупке любого смартфона с SIM-картой Tele2 с тарифом «Мой онлайн» рязанцы получат компактный аккумулятор DIZO с емкостью 10 000 мАч практически бесплатно. Такой подарок «2 в 1» особенно приятно будет получить тем, кто всегда привык быть в движении и оставаться на связи в любом месте.

Купить смартфон и узнать все подробности об акции, можно в магазинах «Элекс» по следующим адресам:

· Рязань ул. Новоселов, 21А;

· Рязань ул. Ленина, 2/68;

· Рязань ул. Московское шоссе, 33 корп.1;

· Рязань пл. 50-летия Октября, 2;

· Рязань ул. Станкозаводская, 31;

· Касимов ул. Советская, 68;

· Ряжск ул. Максима Горького, 13;

· Сараи ул. Ленина, 161;

· Сасово пр. Свободы, 21;

· Шилово ул. Первомайская, 46;

· Спас-Клепики ул. Московская, 10;

· Михайлов ул. К. Маркса, 46;

· Шацк ул. Комсомольская, 6;

· Рыбное ул. Почтовая, 1;

· Кораблино ул. Первомайская, 21;

· Новомичуринск пр. Энергетиков, 12/8;

· Ухолово ул. Революции, 61;

· Скопин ул. Высоковольтная, 1Б.

Реклама: ООО «Т2 Мобайл», ИНН: 7743895280

Erid: 2VtzqxgZk8q

Поделиться:

Популярные материалы

Новости 7info

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани ежедневно делают ямочный ремонт дорог

Event-агентство PAPRICO ищет в свою команду помощника организатора

В Рязани набирают волонтеров для помощи в нацпроекте «Жилье и городская среда»

Разыскиваются очевидцы ДТП с двумя погибшими в Рязани

Три человека пострадали в ДТП под Рязанью

Губернатор: в Белгороде 5 человек погибли, 18 получили ранения

Двое детей погибли при атаке по Белгороду — SHOT

ГИБДД просит рязанцев отказаться от поездок на личном транспорте

В Рязанской области готовятся к снегопаду

При ракетном ударе по Белгороду погибли люди

Последствия непогоды на федеральных трассах в Рязанской области ликвидируют 18 единиц техники

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязани ежедневно делают ямочный ремонт дорог

Администрация
Зимой дороги ремонтируют с помощью литого асфальтобетона. Его можно укладывать при отрицательных температурах.

Event-агентство PAPRICO ищет в свою команду помощника организатора

Новости Рязани
Энергичное сообщество сотрудников event-агентства PAPRICO.RU ищет в свои ряды надёжного друга, товарища и помощника в одном лице.

В Рязани набирают волонтеров для помощи в нацпроекте «Жилье и городская среда»

Новости Рязани
Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства проходит ежегодно в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Разыскиваются очевидцы ДТП с двумя погибшими в Рязани

Новости Рязани
Пассажиры легковушки в возрасте 40 лет и 41 года скончались через 13 и 5 дней после аварии.

Три человека пострадали в ДТП под Рязанью

Новости Рязани
Пресс-служба УМВД Рязанской области сообщила подробности вчерашнего ДТП с опрокидыванием автомобиля.