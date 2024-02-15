У рязанцев появится еще одна идея для подарка к праздникам февраля и марта

В преддверии праздников 23 февраля и 8 марта традиционно много суеты, ведь нужно найти оригинальное поздравление. А если рядом с этими датами у кого-то из близких День рождения – это еще больше поводов для подарков. Поэтому Tele2 вместе с «Элекс» решили порадовать своих клиентов и предложить им Power Bank за 1 рубль.

Так при покупке любого смартфона с SIM-картой Tele2 с тарифом «Мой онлайн» рязанцы получат компактный аккумулятор DIZO с емкостью 10 000 мАч практически бесплатно. Такой подарок «2 в 1» особенно приятно будет получить тем, кто всегда привык быть в движении и оставаться на связи в любом месте.

Купить смартфон и узнать все подробности об акции, можно в магазинах «Элекс» по следующим адресам:

· Рязань ул. Новоселов, 21А;

· Рязань ул. Ленина, 2/68;

· Рязань ул. Московское шоссе, 33 корп.1;

· Рязань пл. 50-летия Октября, 2;

· Рязань ул. Станкозаводская, 31;

· Касимов ул. Советская, 68;

· Ряжск ул. Максима Горького, 13;

· Сараи ул. Ленина, 161;

· Сасово пр. Свободы, 21;

· Шилово ул. Первомайская, 46;

· Спас-Клепики ул. Московская, 10;

· Михайлов ул. К. Маркса, 46;

· Шацк ул. Комсомольская, 6;

· Рыбное ул. Почтовая, 1;

· Кораблино ул. Первомайская, 21;

· Новомичуринск пр. Энергетиков, 12/8;

· Ухолово ул. Революции, 61;

· Скопин ул. Высоковольтная, 1Б.

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