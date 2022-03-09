-7.5 C
Рязань
Среда, 9 марта, 2022

У Радиозавода в Рязани заметили автомобили сапёров и экстренных служб

spot_img
На главнуюНовости Рязани

У Радиозавода в Рязани заметили автомобили сапёров и экстренных служб

7info

Днём 9 марта рядом с территорией Радиозавода в Рязани замечены автомобили экстренных служб, сообщает группа RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

— У Рязанского Радиозавода наши подписчики заметили автомобиль разминирования, кинологов, скорую и пожарных, — пишет автор поста.

- Реклама -

Официальная информация уточняется.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяПочта России запускает программу трудоустройства беженцев
Комментарии для сайта Cackle
spot_img