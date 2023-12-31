Начало года — прекрасное время для отдыха и развлечений. Но не всем удастся посвятить новогодние каникулы приятными заботам. У одного знака зодиака 2024 год начнётся с болезней. О тех, кому катастрофически не повезёт, рассказал таролог Матвей Белозёров.

Издание Мир24 передаёт слова эзотерика: в начале года возможны болезни, обострение хронических заболеваний. Но сильно расстраиваться не стоит — в целом этот год будет романтичным.

— В середине года будет много работы, приносящей доход или меняющей вас как личность. Скорее всего, вы встретите бывшего партнера. Для тех, кто уже в браке или в отношениях, год предвещает укрепление семейных уз, — говорится в прогнозе.

В 2024 году Львам Белозёров советует следить за окружением.

Ранее популярный нумеролог Кристина Егиазарова назвала даты, когда в 2024 году обязательно произойдут определяющие историю события. Нумеролог обращает внимание: код 2024 года — 8. Поэтому важно следить за датами, где в дне получается 8. Например, 8 число, 17 число, 26 число.

Главные месяцы Наступающего года — февраль, июнь, октябрь, ноябрь и август. В зависимости от разных сфер жизни будут происходить разные события. Егиазарова объясняет: если на эти месяцы выпадают кармически тяжёлые даты с цифрой 6, то, скорее всего, они будут связаны с природными катаклизмами.

Если же выпадает цифра 8, то события будут касаться экономики и политики. Причём в следующем году эксперт увидела серьёзные изменения политического строя. Но лихорадить будет вовсе не Россию, а другие страны.