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Понедельник, 11 октября, 2021
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У москвички, выпавшей с детьми из многоэтажки, нашли предсмертную записку

Александр Ильин
У москвички, выпавшей с детьми из многоэтажки, нашли предсмертную записку
Фото: прокуратура Москвы

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В Москве у женщины, которая выпала с двумя детьми с 17 этажа, обнаружили предсмертную записку. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

«В ней говорилось, что она никого не винит», — сказал собеседник агентства.

Источник также добавил, что, по предварительным данным, женщина имела психические заболевания. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних». Назначена посмертная психиатрическая экспертиза. 

Напомним, в понедельник, 11 октября, в Москве под окнами жилого дома обнаружили тела женщины и двух детей с признаками падения с большой высоты.

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