У москвички, выпавшей с детьми из многоэтажки, нашли предсмертную записку

В Москве у женщины, которая выпала с двумя детьми с 17 этажа, обнаружили предсмертную записку. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник также добавил, что, по предварительным данным, женщина имела психические заболевания.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних». Назначена посмертная психиатрическая экспертиза.
Напомним, в понедельник, 11 октября, в Москве под окнами жилого дома обнаружили тела женщины и двух детей с признаками падения с большой высоты.