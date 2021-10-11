У москвички, выпавшей с детьми из многоэтажки, нашли предсмертную записку

В Москве у женщины, которая выпала с двумя детьми с 17 этажа, обнаружили предсмертную записку. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ней говорилось, что она никого не винит», — сказал собеседник агентства.

Источник также добавил, что, по предварительным данным, женщина имела психические заболевания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних». Назначена посмертная психиатрическая экспертиза.

Напомним, в понедельник, 11 октября, в Москве под окнами жилого дома обнаружили тела женщины и двух детей с признаками падения с большой высоты.