«У меня был шок»: уроженка Рязанской области выиграла миллион в лотерею

Ольга Кучина* из Рязанской области начала участвовать в гослотереях от «Столото» по примеру бабушки. Девушка помнит, как в детстве ее бабушка покупала билеты перед каждым Новым годом. В один из дней Ольга зашла на сайт «Столото» и купила всего один билет на 1609-й тираж «Русского лото». По результатам розыгрыша девушка выиграла миллион рублей.

— В 2024 году я купила билеты на праздничный 1604-тираж и выиграла 150 рублей. На эти деньги я взяла один билет на 1609-тираж «Русского лото». Он меня зацепил тем, что в нем много троек в составе чисел, именно эта цифра последнее время мне очень нравится, — делится победительница. — Потом мне пришло СМС-уведомление от «Столото» о выигрыше. Зашла на сайт и увидела миллион! Я вскрикнула от удивления, у меня был приятный шок.

Ольга по профессии менеджер. Сейчас девушка живет в Московской области и в свободное время любит кататься на велосипеде, а также победительница занимается теннисом, ходит в бассейн и тренажерный зал, читает классическую литературу и посещает театр. Выигрыш участница решила вложить в будущий бизнес, но еще не решила, в какой сфере.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счет целевых отчислений являются значимым источником пополнения федерального бюджета Российской Федерации. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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* Фото публикуется с разрешения победительницы.