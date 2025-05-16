У Касимовского округа появилась официальная символика

У Касимовского округа появилась своя символика, сообщает страница администрации округа ВКонтакте.

Накануне состоялось заседание Геральдического совета при губернаторе Рязанской области, которое провёл руководитель аппарата главы региона и правительства области Роман Цуканов.

В торжественной обстановке он вручил представителям муниципальных образований свидетельства Геральдического совета при Президенте РФ о регистрации официальных символов в Государственном геральдическом регистре. Свидетельства получили Касимовский, Пителинский, Кораблинский и Михайловский муниципальные округа.

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В рамках заседания также обсудили вопросы, связанные с разработкой официальной символики для других муниципальных образований Рязанской области, получивших статус округов.

Кроме того, участники рассмотрели актуальные рекомендации постоянной комиссии Геральдического совета при Президенте РФ по созданию гербов населённых пунктов при объединении муниципалитетов.