«Ты грубишь и переходишь грани!»  Алёна Блин заступилась за Дану Борисову в премьерном выпуске реалити «Звёзды в джунглях» на ТНТ

В воскресенье 22 сентября в 18.30 на ТНТ стартует новое реалити «Звёзды в джунглях», в котором звёздные участники отправятся в Колумбию, чтобы испытать себя и выиграть солидный приз. Впервые в истории реалити главный приз может достигнуть суммы 30 миллионов рублей. Но будет ли он максимальным, зависит от аппетитов самих участников.

По правилам проекта у участников реалити нет еды, а также никакой кухонной утвари. Но это не означает, что им нужно идти на охоту в джунгли, чтобы добыть себе пропитание. Еду можно купить на монеты, выигранные на испытаниях. Каждая из монет имеет номинал 200 тысяч рублей. Из выигранных монет и собирается общий призовой фонд проекта. Главным искушением сезона станет магазин, в котором эти монеты можно потратить на бытовые нужды и еду. При этом распоряжаться монетами может каждый участник, даже не сообщая о своём решении остальным. Они лишь увидят изменившуюся сумму. Потратить всё на еду или все же отложить что-то в копилку – главная дилемма, которая встанет перед участниками реалити «Звёзды в джунглях».

После знакомства участники отправятся на своё первое испытание за монеты. После него станет ясно, что практически весь коллектив настроен против Даны Борисовой. Даже ведущие заметят буллинг в сторону телеведущей. На голосовании, которое состоится уже в первом выпуске, Дана Борисова не сможет сдержать слёз. Ее утешит Ольга Бузова, а на её защиту встанет журналист Алёна Блин. Ей не понравится, как с телеведущей общается актёр Даниил Вахрушев.

«Ты грубишь и переходишь грани!», – осадит его журналист. – Я всегда против буллинга. Если будут обижать слабого, я буду защищать. Я почувствовала ту атмосферу, когда все на нее накинулись», – выскажется Алёна в адрес своей давней знакомой Даны Борисовой.

Уже в первом выпуске один из участников покинет проект.

Кто это будет, узнаем в воскресенье 22 сентября в 18.30 на ТНТ

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