Творчество Сергея Есенина занимает особое место в сердцах жителей России — Павел Малков

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в торжествах, посвящённых 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. В селе Константиново он посетил фестиваль «Есенин вне времени», который является частью Всероссийского есенинского праздника поэзии.

Губернатор Павел Малков поздравил многочисленных жителей и гостей региона, которые приехали в Константиново на праздничные мероприятия.

«Рад приветствовать вас на малой родине Сергея Есенина – великого русского поэта, чей талант покорил миллионы людей во всем мире. Стихи Есенина переведены на более чем 150 языков. В сердцах жителей России, рязанцев его творчество занимает особое место, – сказал он. – Сергей Александрович проникновенно писал о Родине, родных местах, сельской глубинке и крестьянском быте. О родительском доме и близких людях. Он с трепетом писал о любви. Поднимал важные философские темы. Воспевал богатейшую природу Рязанского края. Каждый человек, который хоть однажды побывал здесь, влюбляется в эти просторы. Творчество Есенина любили тогда и любят сейчас. Народная любовь только растет, потому что его слова очень и очень близки многим».

Губернатор поблагодарил всех за внимание к этому событию и за поддержку работы по сохранению памяти о поэте. Особую признательность он выразил Министерству культуры России.

Мероприятия, посвящённые 130-летию со дня рождения Есенина, проходят по всей стране. Государственный музей-заповедник С.А. Есенина стал одной из ключевых площадок, а Всероссийский есенинский праздник поэзии стал кульминацией этих торжеств. В рамках праздника работает более 30 площадок, где проходят научные конференции, творческие встречи, выставки, концерты, театральные постановки и фестивали.

Министр культуры РФ Ольга Любимова и директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова также направили поздравления жителям и гостям региона.

В Константиново губернатор Павел Малков вместе с гостями фестиваля возложил цветы к памятнику С.А. Есенина на территории родительской усадьбы. Он посетил тематические площадки фестиваля, включая спектакль «Хулиган. Исповедь» с участием народного артиста России Сергея Безрукова.

Также состоялись спектакли «Мой Есенин» Влада Маленко и музыкально-поэтическая программа «Поэзия как стихиЯ» с участием Рязанского губернаторского симфонического оркестра. В программе выступили известные актёры театра и кино: Антон Шагин, Алексей Вертков, Павел Табаков, Анна Ардова, Ксения Кутепова и Дмитрий Дюжев. Прошли поэтические батлы с участием команд популярных артистов Алексея Кравченко и Валерии Ланской, а также другие мероприятия. День завершился концертом группы заслуженной артистки РФ Пелагеи. Ведущей мероприятий на главной сцене была заслуженная артистка России Екатерина Гусева.

Праздник в Константинове собрал множество гостей из Рязанской области и других регионов России, а также известных деятелей культуры и представителей Правительства Рязанской области.