Пятница, 22 августа, 2025
12.8 C
Рязань
Новости России

Туроператоры объяснили, почему стоит выбирать Абхазию в бархатный сезон

Алексей Самохин
Изображение от awesomecontent на Freepik

Бархатный сезон в Абхазии — это настоящий подарок для тех, кто хочет продлить лето. По данным АТОР, он длится с начала сентября до середины октября, пик приходится на сентябрь и начало октября. В это время спадает летняя жара, и столбик термометра днём редко поднимается выше +28…+30°С.

Главное преимущество Абхазии — это более тёплая и мягкая погода по сравнению с курортами Краснодарского края. Разница в температуре воздуха с Сочи может составлять 1-3 градуса, а с Анапой — 5-10 градусов в пользу абхазского побережья. Даже море здесь на 1-2 градуса теплее, чем в Сочи. Пляжный сезон в Абхазии обычно закрывается только в конце октября.

Помимо пляжного отдыха, бархатный сезон привлекает туристов обилием местных фруктов: винограда, гранатов, киви, фейхоа, ранних мандаринов и хурмы. А к концу октября начинается сезон молодого вина.

Несмотря на все преимущества, туроператоры не заметили резкого роста продаж на бархатный сезон. Лучше всего бронируются туры на сентябрь и начало октября. Эксперты связывают это с тем, что туристы стали меньше планировать заранее и бронируют поездки в последний момент. На это повлияли погодные условия в начале лета и в августе, а также задержки рейсов в аэропортах.

Спрос на «всё включено»

По статистике, в начале осени высоким спросом пользуются семейные отели с питанием по системе «полный пансион» и «всё включено». В конце сентября и в октябре интерес к бюджетным отелям, где нет дополнительных услуг (например, бассейнов, трёхразового питания или анимации), резко снижается.

Количество бронирований в гостиницах с бассейнами на осень традиционно увеличивается. Туристы хотят подстраховаться на случай, если море будет слишком холодным для купания. Ещё один большой плюс для тех, кто готов рискнуть, — в бархатный сезон цены на туры в Абхазию могут снизиться до 40%.

Самые читаемые материалы

Спорт

В Рязани ищут директора ледового дворца

Хоккейный клуб Рязань-ВДВ объявил конкурс на замещение должности директора ледового дворца. Информация об этом появилась на официальной странице клуба «ВКонтакте». 
Религия

Священник объяснил, как православному защититься от проклятия

По словам священника, если человек живёт по заповедям, он находится под защитой Бога, и чужая хула не несёт для него разрушительной силы.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Общество

В Рязани ищут инженера на зарплату от 150 тысяч рублей

В Рязани в августе больше всего готовы платить инженеру-технологу. Ищут сотрудника с высшим образованием и опытом работы от двух лет. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.
Погода

Сильные дожди, грозы и туман: погода в Рязанской области на 22–23 августа

Синоптики представили прогноз погоды в Рязанской области на 22 и 23 августа 2025 года. Ожидается облачная погода, сильные дожди, грозы и туман.

Последние новости

Происшествия

В реке Пара в Рязанской области утонул мужчина

Тело человека достали сегодня в 12:40 в необорудованном для купания месте у  населенного пункта Назарьево в Сараевском районе
Новости мира

«Адских выходных» ждут на Украине после «ночи тишины»

Эксперты считают, что затишье после мощных ударов — это повод напрячься. Как правило, после крупных атак идёт оценка их последствий и доразведка новых целей.
Новости мира

Суд обязал любовницу выплатить компенсацию семье умершего после секса с ней мужчины

Жена и сын умершего подали в суд на Чжуан и отель, требуя компенсацию в размере 550 000 юаней плюс 70 000 на погребальные расходы. Однако суд пришёл к иному решению.
Новости России

Россиянам назвали 5 лучших сервисов для бесплатных звонков вместо WhatsApp* и Telegram

Выбор бесплатных и удобных сервисов для онлайн-звонков сейчас настолько велик, что каждый сможет найти для себя подходящий вариант.
Новости России

Певец Ярослав Евдокимов перед смертью пережил сильный стресс — «МК»

Уход из жизни певца Ярослава Евдокимова стал шоком для многих. Артист не рассказывал о проблемах со здоровьем, и лишь сейчас выяснилось, что причиной смерти стал рак легких.
Власть и политика

На выборах в Рязанскую облдуму уточняют списки кандидатов, утверждён текст бюллетеней

Дайджест новостей от Избирательной комиссии Рязанской области за неделю с 18 по 22 августа.  
Кино и ТВ

Новые сезоны «Квартирного вопроса» и «Дачного ответа» на НТВ: что ждет зрителей

Смена декораций: в новых сезонах «Квартирного вопроса» и «Дачного ответа» на НТВ покажут переделки для звёзд
Общество

В Рязани развернули 25-метровый триколор в честь Дня государственного флага

22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, в рязанском Лесопарке состоялись масштабные праздничные мероприятия.