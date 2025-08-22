Бархатный сезон в Абхазии — это настоящий подарок для тех, кто хочет продлить лето. По данным АТОР, он длится с начала сентября до середины октября, пик приходится на сентябрь и начало октября. В это время спадает летняя жара, и столбик термометра днём редко поднимается выше +28…+30°С.

Главное преимущество Абхазии — это более тёплая и мягкая погода по сравнению с курортами Краснодарского края. Разница в температуре воздуха с Сочи может составлять 1-3 градуса, а с Анапой — 5-10 градусов в пользу абхазского побережья. Даже море здесь на 1-2 градуса теплее, чем в Сочи. Пляжный сезон в Абхазии обычно закрывается только в конце октября.

Помимо пляжного отдыха, бархатный сезон привлекает туристов обилием местных фруктов: винограда, гранатов, киви, фейхоа, ранних мандаринов и хурмы. А к концу октября начинается сезон молодого вина.

Несмотря на все преимущества, туроператоры не заметили резкого роста продаж на бархатный сезон. Лучше всего бронируются туры на сентябрь и начало октября. Эксперты связывают это с тем, что туристы стали меньше планировать заранее и бронируют поездки в последний момент. На это повлияли погодные условия в начале лета и в августе, а также задержки рейсов в аэропортах.

Спрос на «всё включено»

По статистике, в начале осени высоким спросом пользуются семейные отели с питанием по системе «полный пансион» и «всё включено». В конце сентября и в октябре интерес к бюджетным отелям, где нет дополнительных услуг (например, бассейнов, трёхразового питания или анимации), резко снижается.

Количество бронирований в гостиницах с бассейнами на осень традиционно увеличивается. Туристы хотят подстраховаться на случай, если море будет слишком холодным для купания. Ещё один большой плюс для тех, кто готов рискнуть, — в бархатный сезон цены на туры в Абхазию могут снизиться до 40%.