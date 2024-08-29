Четверг, 29 августа, 2024

Туристка из Индии пропала после обрушения тротуара

Автор: 7info7

Опубликовано

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Трагедия произошла в пятницу, 23 августа, в столице Малайзии. 48-летняя туристка из Индии гуляла по улицам Куала-Лумпура, когда под ней неожиданно провалился асфальт, образовав восьмиметровую яму. Женщина упала в образовавшуюся пропасть и исчезла, сообщает KSAT.

На место происшествия оперативно прибыла команда спасателей, которая при помощи ковша расчистила место обрушения от осколков асфальта. Однако, найти пропавшую туристку не удалось. По предположениям спасателей, женщину могло унести подземными водами, которые размыли почву.

Шеф полиции Куала-Лумпура заявил, что спасательная операция требует большой осторожности, так как подземные работы могут представлять опасность для городской инфраструктуры и спровоцировать затопление. На время поисков местных магазинам и кафе было рекомендовано временно приостановить работу, чтобы избежать инцидентов.

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