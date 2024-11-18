Туристический налог в Рязани: ставки, цели и последствия

Введение новых налогов достаточно часто вызывает недовольство и, как правило, становится темой для оживленной общественной дискуссии. На недавнем заседании бюджетного комитета Рязгордумы депутаты одобрили предложение мэрии о введении в областном центре туристического налога. Новость не спровоцировала бурного обсуждения, и на это есть свои причины.

Кому предстоит раскошелиться

Во-первых, новые выплаты в основном коснутся тех, кто приезжает в Рязань больше, чем на день, отдохнуть, полечиться, или по делам и не может остановиться у родственников или друзей. Это обычно жители других регионов и стран, в большинстве своем не осведомленные о поддержанной народными избранниками инициативе. Формально налог должны платить хозяева гостиниц, квартир, хостелов, гостевых домов и санаториев, но, естественно, расходы будут переложены на постояльцев.

Во-вторых, речь идет о проекте, пока не обретшем юридическую силу. Если на ближайшем заседании гордумы решение будет принято, то оно вступит в силу 1 января 2025 года. Ставка налога явно не выглядит драконовской, хотя каждые 12 месяцев будет увеличиваться на один процентный пункт .В 2025 году она составит 1% от стоимости проживания, в 2026 ом-2%, в 2027 ом-3%, в 2028-ом -4% и в 2029 ом достигнет максимального значения в 5%. Размер налога — это не самодеятельность финансистов рязанской мэрии, а всего лишь претворение в жизнь принятых еще летом этого года изменений в Налоговый кодекс РФ. Согласно этим поправкам с 1 января следующего года местные органы власти получают право принимать решение о введении туристического налога на подконтрольной им территории. Такими полномочиями уже воспользовались власти нескольких популярных у туристов отечественных городов, таких, как Казань, Сочи и Ярославль.

Заметим, что после введения нового налога, как явствует из федерального закона, курортный сбор, уже действующий во многих южных районах нашей страны, будет отменен. Значит, в прилегающих к морскому побережью населенных пунктах его быстро заменят на туристический налог.

Скромный вклад в казну

В-третьих, пока трудно представить прямую выгоду, которую принесет новый сбор с отдыхающих и командированных. Представитель мэрии, присутствовавший на заседании думского комитета, пояснила, что за основу брали опыт Ярославля, где ежегодно планируют привлекать в казну за счет туристического налога чуть больше 40 миллионов рублей Но это прогноз пока не подкреплен конкретикой. Кстати, из числа плательщиков в столице нашей области планируют исключить детей до 18 лет и представителей льготных категорий.

Даже если в Рязани смогут достичь упомянутого уровня поступлений, то пока непонятно, на что будут тратиться эти деньги, и кто будет контролировать их освоение. Благоустройство любого городского парка — это сотни миллионов рублей. Впрочем, куда за меньшие деньги можно усовершенствовать туристическую навигацию на территории города и, например, расставить урны в наиболее людных местах.

Все дело в раскрутке…

Если говорить о вероятных последствиях появления нового налога, то он, безусловно, приведет к небольшому удорожанию услуг гостиниц, хостелов и стоимости аренды жилья. Правда в последнем сегменте, абсолютное большинство наймодателей работают неофициально, поэтому при привлечении постояльцев у них будет небольшой козырь в виде отсутствия дополнительных выплат.

В целом наличие или отсутствие туристического налога не будет оказывать прямого влияния на количество людей, ежегодно посещающих Рязань. Решающим фактором, притягивающим экскурсантов в то или иное место, остается наличие инфраструктуры, оптимальная транспортная доступность, рекомендации близких и, конечно же, хорошая раскрученность конкретной локации и ее ключевых достопримечательностей.