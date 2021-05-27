Туляк несколько раз переехал на машине жену и получил наказание

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Одоевский районный суд вынес приговор Алексею Романенко, которого признали виновным в покушении на убийство, пишет портал Myslo.

В октябре 2020 года в Дубенском районе злоумышленник дважды переехал на автомобиле свою 36-летнюю супругу. В итоге потерпевшей пришлось ампутировать треть ноги. Сначала женщина обвиняла мужа в случившемся, однако со временем поменяла показания и простила его.

В итоге мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Также ему предстоит заплатить почти пятьдесят тысяч рублей за доставку потерпевшей в больницу и лечение.