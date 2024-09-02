Труп пропавшей 73-летней рязанки обнаружили на берегу реки

Труп пропавшей 73-летней жительницы Рязанской области обнаружили на берегу реки Пет недалеко ои села Пертово в Чучковском районе. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Журналисты уточнили: тело женщины нашли в ночь на 2 сентября около 02.00. Искали её с 31 августа. От этого места до села примерно 300-400 метров.

Ранее об исчезновении пенсионерки заявила её племянница. Она разместила в соцсетях просьбу помочь в поисках, обратилась в правоохранительные органы и поисковые отряды.

На опознание погибшей вызывали её племянницу. Сейчас криминалистам предстоит установить причины смерти. По факту произошедшего также проводит доследственную проверку СК.