Понедельник, 2 сентября, 2024

Труп пропавшей 73-летней рязанки обнаружили на берегу реки

Автор: Валерия Мединская

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Труп пропавшей 73-летней жительницы Рязанской области обнаружили на берегу реки Пет недалеко ои села Пертово в Чучковском районе. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Журналисты уточнили: тело женщины нашли в ночь на 2 сентября около 02.00. Искали её с 31 августа. От этого места до села примерно 300-400 метров.

Ранее об исчезновении пенсионерки заявила её племянница. Она разместила в соцсетях просьбу помочь в поисках, обратилась в правоохранительные органы и поисковые отряды.

На опознание погибшей вызывали её племянницу. Сейчас криминалистам предстоит установить причины смерти. По факту произошедшего также проводит доследственную проверку СК.

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