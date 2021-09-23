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Четверг, 23 сентября, 2021
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Труп пропавшего мужчины нашли в лесу в 3 километрах от сгоревшей машины

7info
Труп пропавшего мужчины нашли в лесу в 3 километрах от сгоревшей машины

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Утром в четверг, 23 сентября, в Чучковском районе местный егерь Сергей Зенков во время обхода территории нашёл западнее села Остро-Пластиково труп мужчины. Родственники опознали в умершем пропавшего Василия Шпынова, сообщает сайт ИД «Пресса».

Мужчина приехал к родным из Московской области. 19 сентября он уехал на автомобиле, телефон перестал отвечать. Искали пропавшего правоохранители, представители власти, волонтёры «ЛизаАлерт».

Внешних следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Сгоревшую машину Шпынова нашли в трёх километрах.

Точную причину смерти установят эксперты. Одну из версий произошедшего сообщила следователь Мария Лоцманова. Автомобиль попал в колею. Когда водитель пытался выехать из неё, двигатель перегрелся, машина загорелась. Шпынов попытался дойти до деревни пешком, но не смог.

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