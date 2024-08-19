Труп мужчины и раненая женщина найдены в частном доме в Новой Москве

В поселке Михайлово-Ярцевское в Новой Москве в частном жилом доме было обнаружено тело мужчины 1940 года рождения с признаками насильственной смерти. Также в доме была найдена женщина 1942 года рождения с серьезными травмами головы. Она была срочно госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Москвы.

В помещении зафиксированы следы возгорания, что может указывать на попытку сокрытия следов преступления.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход доследственной проверки. Процессуальные решения, включая возможность возбуждения уголовного дела, будут приниматься по результатам этой проверки.

На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует заместитель прокурора округов Игорь Савватеев.