Трое жителей Рязанской области застрелили косуль, суд вынес приговор

Трое жителей Рязанской области признаны виновными в незаконной охоте. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

Жителей Шацка признаны виновными в совершении незаконной охоты с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 258 УК РФ).

В январе 2023 года трое мужчин на машине в охотничьих угодьях вне сроков охоты, без путевок и разрешений на добычу охотничьих ресурсов, застрелили из охотничьих ружей трех косуль. От полученных огнестрельных ранений косули погибли. Поместив незаконно добытые особи в автомобиль, фигуранты скрылись с места происшествия.

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Преступная деятельность по незаконной охоте в тот же день была пресечена сотрудниками МО МВД России «Шацкий», которые остановили автомобиль фигурантов по пути его следования с места преступления.

Приговором суда каждому виновному назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с добычей охотничьих ресурсов, на срок 2 года.