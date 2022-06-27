28.9 C
Рязань
Понедельник, 27 июня, 2022

Трёх злоумышленников, находившихся в федеральном розыске, задержали в Рязани

spot_img
Татьяна Проводина

Трёх злоумышленников, находившихся в федеральном розыске, задержали в Рязани

Man фото создан(а) freepik - ru.freepik.com

Всех троих задержанных передали инициаторам розыска, – сообщает Управление МВД по Рязанской области.

Оперативники угрозыска УМВД по Рязанской области с коллегами из отдела МВД по Московскому району Рязани нашли и задержали 37-летнего жителя города, который подозревается в незаконном хранении наркотиков. Мужчина был объявлен в федеральный розыск и пытался скрыться.

Также оперативники задержали 36-летнюю рязанку по подозрению в краже, которая также скрывалась от полиции.

23-летний рязанец, подозреваемый в хищении, был задержан сотрудниками угрозыска по Советскому району Рязани. Скрыться от полиции злоумышленнику не удалось.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Трёх злоумышленников, находившихся в федеральном розыске, задержали в Рязани
Фото с сайта ДТП и ЧП Рязань
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7