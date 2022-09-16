Три именные подразделения добровольцев из Мордовии участвуют в спецоперации

Глава Мордовии Артём Здунов заявил РИА Новости, что республика «с особой ответственностью» готовит добровольцев для участия в спецоперации на Украине, уроженцы Мордовии сражаются в составе трех именных подразделений — «Кавал», «Сияжар» и «Аралай».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах «самомобилизацию»: каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать «хотя бы тысячу добровольцев» для спецоперации.

«Задачу по формированию добровольческих подразделений республика выполняет с особой ответственностью. Мордовия – многонациональная республика. Мы не признаем «идеологию», когда людей по признаку национальности угнетают, унижают, убивают», — сказал Здунов.

Он отметил, что мужчины Мордовии уже несут боевую вахту в составе именных подразделений «Кавал», «Сияжар» и «Аралай».

«По отзывам боевых командиров, наши сражаются с нацизмом, не щадя себя. Гордимся ими. И помогаем всей республикой — техникой, амуницией, продовольствием, средствами связи, медикаментами. Комплектовать добровольческие подразделения продолжаем», — подчеркнул глава Мордовии.

Он заявил, что власти региона понимают, как важно заботиться о семьях тех, кто защищает Родину.

«Делаем всё, что можно, на связи с каждой семьей. Вопросы стараемся решать оперативно, помогаем родным с лечением, трудоустройством, получением образования, любыми бытовыми вопросами», — рассказал Здунов.

Он также добавил, что Мордовия продолжает принимать у себя беженцев.