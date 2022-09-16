Три именные подразделения добровольцев из Мордовии участвуют в спецоперации

Глава Мордовии Артём Здунов заявил РИА Новости, что республика «с особой ответственностью» готовит добровольцев для участия в спецоперации на Украине, уроженцы Мордовии сражаются в составе трех именных подразделений — «Кавал», «Сияжар» и «Аралай».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах «самомобилизацию»: каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать «хотя бы тысячу добровольцев» для спецоперации.
Он отметил, что мужчины Мордовии уже несут боевую вахту в составе именных подразделений «Кавал», «Сияжар» и «Аралай».
Он заявил, что власти региона понимают, как важно заботиться о семьях тех, кто защищает Родину.
Он также добавил, что Мордовия продолжает принимать у себя беженцев.