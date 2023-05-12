Третий случай кори у детей выявлен в Рязанской области в 2023 году

В 2023 году в Рязанской области выявлено три случая заболевания корью у детей, сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 2020 по 2022 год в регионе это заболевание не регистрировалось. Все заразившиеся дети не получили прививки от кори из-за отказа родителей.

При выявлении кори карантин вводится по месту проживания пациента, месту работу, учёбы. Все контактировавшие с заражённым, не болевшие корью ранее, не привитые, не имеющие сведений о прививках, привитые однократно, прививаются в первые 72 часа с момента выявления больного.

В течение 21 дня за ними устанавливается медицинское наблюдение.