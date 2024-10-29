Третий сезон высокотехнологичного «Шоу Аватар» стартует на НТВ

3 ноября в эфире телеканала НТВ состоится премьера третьего сезона высокотехнологичного «Шоу Аватар» (16+). Благодаря технологиям захвата движения (Motion Capture) любимые с детства герои сказок, мифов и былин получат новый современный цифровой облик, созвучный внутреннему миру их физических хозяев – популярных артистов музыки, кино, телевидения, спорта и интернета, сообщает пресс-служба телеканала.

В этом сезоне на сцене «Шоу Аватар» выступят 12 цифровых аватаров: Домовёнок, Дриада, Жар-птица, Карабас-Барабас, Кошка Фараона, Медуза Горгона, Перун, Серый волк, Сирена, Страшила, Царевна-лягушка и Шамаханская царица. От реальных участников – их физических хозяев – им достанутся голос, движения и даже мимика, по которым членам жюри предстоит угадать, кто из звёзд российской эстрады в режиме реального времени в специальной студии управляет тем или иным сказочным героем.

В роли звёздных членов жюри выступят певец Сергей Лазарев, шоумен Тимур Батрутдинов и певец Марк Тишман, а также телеведущая Лера Кудрявцева и певица Мари Краймбрери, которые присоединились к составу жюри в этом сезоне.

Лера Кудрявцева: «Первый съёмочный день получился яркий, смешной и неожиданный для меня. Посмотрев выступления наших прекрасных аватаров, я поняла, что узнала абсолютно всех. Ни секунды не сомневалась в том, кто есть кто. И какого же было моё удивление, когда я осознала, что на самом деле не знаю ничего, потому что выяснилось, что всё совсем не так просто, как мне казалось. «Шоу Аватар» — это очень весело и дико интересно. Нас путают очень искусно, отгадать, честно признаюсь, невероятно сложно. Но эта музыкальная головоломка мне безумно нравится!»

Мари Краймбрери: «Мне интересно было оказаться в роли жюри на этом проекте. В «Шоу Аватар» есть свои особенности: мы видим проекцию героя и не можем даже примерно предположить, какого роста человек. Догадываться можно по голосу и по манере общения. Для меня это однозначно увлекательный квест, который мы проходим вместе с Сергеем Лазаревым, Лерой Кудрявцевой, Тимуром Батрутдиновым и Марком Тишманом. Я принимала участие в шоу «Маска» в роли Леопарда и поэтому знаю, что такое находиться по ту сторону: когда ты на несколько месяцев становишься персонажем, пытаешься не выдавать себя. У меня, к слову, плохо получалось скрываться, поэтому я восхищаюсь теми, кому это удается. Теперь в «Шоу Аватар» я на месте жюри. Это по-другому: сложно, но очень интересно».

В новом сезоне правила «Шоу Аватар» останутся неизменными. В каждом выпуске аватары будут разделены на три группы и по итогам выступлений в финальной номинации в конце программы окажутся три цифровых героя – по одному из каждой группы. Кто в этот вечер может раскрыть тайну своей личности, решают члены жюри, у которых будут три попытки и возможность попытаться угадать всех номинантов. Но если они угадали, кто скрывается под первым цифровым номинантом и за экраном будет стоять реальный участник, то два других номинанта автоматически будут спасены и пройдут в следующее шоу. Если же звёздные судьи не разгадали первого аватара, то у них есть шанс угадать, кто скрывается за вторым, а затем и третьим: таким образом, в каждой программе покинуть проект может только один аватар. Если же члены жюри никого из тройки номинантов не разгадали, то все трое проходят дальше. Как и в прошлом сезоне, будет действовать правило полной конфиденциальности: участники не будут знать имена друг друга и не будут пересекаться во время репетиций и съёмок, а сопровождать их от дома и до съёмочного павильона будут охранники.

Ведущим проекта вновь станет Вячеслав Макаров. В преддверии нового сезона «Шоу Аватар» телеканал НТВ выпустил официальный тизер проекта, главным героем которого стал цифровой образ ведущего в разных образах и костюмах.

Производством шоу занимается компания «ВайТ Медиа».