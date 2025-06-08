Трех жеребят спасли от участи «стать колбасой» в Рязанской области

Хозяева конноспортивного клуба в Пронском районе спасли трех жеребят от участи «стать колбасой». Об этом сообщает издательство «Пресса».

Юлия Бирюкова, хозяйка клуба, заметила в группе «Спасение лошадей» в Интернете объявление о том, что у нескольких жеребят «есть шанс стать колбасой».

«Их продавали, что называется, по смешным ценам. Готова была сразу прыгнуть в машину и помчаться их спасать, но денег у нас хватало только на одного жеребенка. А мне жалко было всех», — поделилась Юлия.

Бирюковы объявили сбор денег в соцсетях и уже через несколько дней отправились собрали нужную сумму и отправились за жеребятами.

«Получилось срочно занять денег и выкупить еще и жеребчика-годовичка. Он будет красавцем «в яблоках». Для него будем искать надежные добрые ручки, а двух кобылок я уже успела полюбить», — рассказала хозяйка клуба.

Юлия рассказала, что жеребят выращивали как «мясное поголовье». Сейчас подписчики группы конноспортивного клуба выбирают клички для жеребят. Как только полудикие жеребята освоятся и привыкнут к нормальному отношению, их выпустят в луга.