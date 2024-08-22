Четверг, 22 августа, 2024

Трагическое ДТП в Пронском районе: водитель погиб, ребёнок госпитализирован

Автор: Алексей Самохин

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22 августа, около 18:30, в Пронском районе на 243-м километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля «Хавал Джулион» столкнулся с грузовиком «Вольво» с полуприцепом «Крон».

К сожалению, водитель автомобиля «Хавал Джулион» скончался на месте от полученных травм. Ребенок, находившийся в этом автомобиле в качестве пассажира, получил травмы и был срочно госпитализирован.

На месте трагедии продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, ведется расследование обстоятельств происшествия.

Оперативный комментарий предоставил начальник отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Скопинский» майор полиции Михаил Трушин.

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