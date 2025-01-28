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Фото: https://vk.com/okb_ryaz?from=search&z=photo-205419816_457241403%2Fwall-205419816_5234
Происшествия

Трагическая история, ставшая медицинским чудом: в ОКБ спасли пациента с ранением сердца

Анастасия Мериакри

В Рязанскую ОКБ 26 января скорая привезла «крайне тяжелого» пациента с ранением сердца. Об этом сообщает медучреждение ВКонтакте.

В приемный покой встречать пациента собралась бригада ‍хирурга, реаниматолога, терапевта, медицинской сестры и брата. Пациент в сознании, давление низкое, через бинты на грудной клетке проступает кровь. Пострадавшего сразу доставили в операционное отделение, началась работа… Работа, в процессе которой сердце хирурга замирает вместе с сердцем пациента.

У мужчины диагностировали ранение предсердия. Предсердие — это одна из 4-х камер сердца, куда поступает кровь по крупным венам. Ткань предсердия тонкая и очень хрупкая, и смертность при ранениях этой части сердца достигает колоссальных цифр.

«Решения принимались моментально, работа проводилась мгновенно. Пока хирурги контролировали кровотечение и накладывали швы, хирург-трансфузиолог и анестезиолог восполняли кровопотерю пациента его же кровью, пропуская ее через специальный аппарат для возврата крови. К слову, через аппарат по итогу операции прошло 6,5 литров крови, которую мгновенно возвращали пациенту», — рассказали в ОКБ.

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Пациент жив, стабилен, впереди большой путь наблюдения у хирургов и кардиолога, тернистый маршрут реабилитации.

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© Информационное агентство 7info

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