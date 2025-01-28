Трагическая история, ставшая медицинским чудом: в ОКБ спасли пациента с ранением сердца

В Рязанскую ОКБ 26 января скорая привезла «крайне тяжелого» пациента с ранением сердца. Об этом сообщает медучреждение ВКонтакте.
В приемный покой встречать пациента собралась бригада хирурга, реаниматолога, терапевта, медицинской сестры и брата. Пациент в сознании, давление низкое, через бинты на грудной клетке проступает кровь. Пострадавшего сразу доставили в операционное отделение, началась работа… Работа, в процессе которой сердце хирурга замирает вместе с сердцем пациента.
У мужчины диагностировали ранение предсердия. Предсердие — это одна из 4-х камер сердца, куда поступает кровь по крупным венам. Ткань предсердия тонкая и очень хрупкая, и смертность при ранениях этой части сердца достигает колоссальных цифр.
Пациент жив, стабилен, впереди большой путь наблюдения у хирургов и кардиолога, тернистый маршрут реабилитации.