Торжественная регистрация новорожденных прошла в Рязани в преддверии Дня защиты детей

В преддверии Международного Дня защиты детей в Рязани торжественно зарегистрировали рождение новых граждан России. Об этом сообщает руководитель ЗАГСа Елена Сорокина.

Торжественно зарегистрировали трех деток: 2 девочек и 1 мальчика. Алиса стала четвёртой дочкой в семье, Клавдия — второй, Артём — первенец у своих родителей.

С начала 2025 года в Рязанской области было зарегистрировано 2509 рождений детей. Больше всего первенцев появляются у рязанских матерей в возрасте до 25 лет (34%), вторые и третьи дети — в возрасте 30-34 года (по 34%), четвёртые и последующие дети — в возрасте 35-39 лет.

«Самое главное, чтобы дети росли в счастливых семьях! Что я от души пожелала их родителям! Добро пожаловать в мир, дорогие малыши», — поздравила Елена Сорокина.