Торжественная регистрация новорожденных прошла в Рязани в преддверии Дня защиты детей

В преддверии Международного Дня защиты детей в Рязани торжественно зарегистрировали рождение новых граждан России. Об этом сообщает руководитель ЗАГСа Елена Сорокина.
Торжественно зарегистрировали трех деток: 2 девочек и 1 мальчика. Алиса стала четвёртой дочкой в семье, Клавдия — второй, Артём — первенец у своих родителей.
С начала 2025 года в Рязанской области было зарегистрировано 2509 рождений детей. Больше всего первенцев появляются у рязанских матерей в возрасте до 25 лет (34%), вторые и третьи дети — в возрасте 30-34 года (по 34%), четвёртые и последующие дети — в возрасте 35-39 лет.
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