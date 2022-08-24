ТОП-3 самых востребованных услуг в отделениях Почты России в Рязанской области

Специалисты Почты России в Рязанской области определили услуги, за которыми жители региона чаще всего обращаются в почтовые отделения.

Первое место в рейтинге занимает вручение и приём почтовых отправлений. С января по июль 2022 года почтовые работники обработали, отправили и вручили свыше 10 млн отправлений.

Большинство посылок и заказных писем вручается с помощью простой электронной подписи (ПЭП) — то есть без паспорта и заполнения бумажного извещения. Сегодня 263 тыс. жителей региона пользуются этим сервисом. Главное его преимущество в том, что процесс выдачи отправления занимает не более 1 минуты. Оформить ПЭП можно на сайте Почты России или в почтовом отделении. В заявке указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения личности клиенту будет необходимо один раз предъявить оператору паспорт.

Приём платежей является ещё одной из самых востребованных почтовых услуг. Чаще всего жители области оплачивают коммунальные услуги, сотовую связь, кредиты, налоги, госпошлины. Возможность оплаты на почте особенно востребована в сельской местности. В 2022 году в почтовых отделениях Рязанской области проведено около 1,8 млн платежей.

В тройку лидеров востребованных услуг также входит выплата пенсий, пособий и единовременных социальных выплат. За 7 месяцев 2022 года этой услугой воспользовались 1736460 раз.