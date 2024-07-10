«Только сидя за партой, инженером не станешь!» Впечатлениями о «Зелёном саде» поделилась студентка Мария Тарубарова

Студентка Мария Тарубарова поделилась впечатлениями о практике в «Зеленом саде».

Маша — молодой и очень перспективный сотрудник. После практики она работает на должности помощника инженера отдела капитального строительства.

— Я помогаю с чертежами, выезжаю на объекты, — рассказывает о своих буднях в строительной компании Мария Тарубарова. — Была в Жуковском на строительстве ЖК «Гранд Комфорт», в Рязани на улице Быстрецкой, где строится «Еврокласс-4». Также ездила в Приокский на улицу Медицинскую, где возводят Skyline-2. Мне было интересно наблюдать за процессом строительства, видеть, как постепенно растёт жилой дом, где вскоре поселятся люди.

Как оказалось, любовь к стройке у Маши наследственная. Её отец много лет трудится крановщиком. А сама она через год окончит технологический колледж, где учится по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». После получения диплома Маша намерена остаться в «Зелёном саде». Работа в компании ей нравится.

— Это хороший коллектив, хороший практический опыт. Ведь только сидя за партой, настоящим инженером не станешь! Мой первый самостоятельный чертёж — вентиляционная система подвала в ЖК Skyline-2. Было приятно, что серьёзных замечаний по нему коллеги не сделали.

Мария Тарубарова призналась, что в будущем надеется на продвижение по карьерной лестнице. И это вполне возможно: «Зелёный сад» всегда поощряет трудолюбивых и талантливых сотрудников.

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