ТНТ и ВайТ Медиа запускают новое музыкальное шоу «Большой хит»

Совсем скоро на ТНТ стартует новое музыкальное и азартное шоу «Большой хит» (16+). Восемь звёздных участников разделятся на команды и сразятся в квизе по угадыванию российских и зарубежных хитов всех времён. Ведущими проекта станут харизматичный Тимур Родригез и блистательная Регина Тодоренко. Они будут следить за ходом викторины, помогать участникам и подпевать хитам вместе со звёздами.

Недавно прошла пилотная съёмка шоу. В ней приняли участие яркие представители шоу-бизнеса: телеведущая и комик Марина Кравец, певицы Ева Власова, Зара и Асия, блогер и спортсмен Саша Стоун, поп-исполнитель Акмаль, рэпер Артём Качер и блогер Роман Каграманов. Участники угадывали множество хитов, а кто-то и вовсе поражал своими знаниями в области определенных жанров. К финалу съёмок звёзды так вошли в азарт, что в пылу соревнования даже ломали кнопки для ответов!

Шоу будет состоять из нескольких захватывающих этапов. Первый – отборочный, где столкнутся женская и мужская логика. Участникам предстоит угадывать исполнителя после прослушивания короткого отрывка композиции. Двое набравших наибольшее количество баллов становятся «продюсерами», им предстоит собрать себе команды из всех участников.

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После формирования команд «продюсерами» стартует музыкальный забег. Участникам предстоит преодолеть настоящий музыкальный марафон, угадывая исполнителей песен. Однако задача усложняется многочисленными препятствиями: кавер-группами, исполняющими легендарные хиты в неузнаваемой манере; «русскими песнярами», перепевающими зарубежные хиты на русский-инородный лад; детьми, которые будут петь хиты на «своём» языке; и даже искусственным интеллектом. В общем, здесь будет всё, что так любит зритель ТНТ – музыка, азарт, веселье и, конечно, фирменный юмор!

Юлия Сумачёва, генеральный продюсер «ВайТ Медиа»: «Человеку всегда хочется петь, всегда хочется веселиться. У нас вообще в стране караоке – самое посещаемое место. Хотелось сделать проект, в котором будет много шуток, много веселья и много музыки. Это не просто игра, а большое развлекательное шоу. Это каждый раз невероятные сюрпризы!»

Тимур Родригез, ведущий: «Такого еще не было! В данной ситуации это не фраза для того, чтобы привлечь зрителя, как говорят любые продюсеры и ведущие различных шоу. Это действительно будет невероятное веселье. Два часа отборных зарубежных и российских хитов. Это будет заразительно, в лучшем смысле этого слова. Это шоу пронизано азартом. Выигрывает человек, который разбирается в больших хитах. Но даже если человек не выиграет, он всё равно уйдет в хорошем настроении. Мы верим, что у этого шоу будет большое количество сезонов!».