ТНТ и студия SVERDЛOVSK снимают новогоднюю комедию «Звёзды в Сибири»

Этим летом телеканал ТНТ и продакшен Сергея Светлакова запустил в производство будущий новогодний хит — полнометражную комедию «Звезды в Сибири» (16+).

В проекте снимаются Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, Клава Кока, Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова. В первый съемочный день в московском павильоне снимают сцены с участием Дмитрия Маликова. Селебрити играют в комедии самих себя — звезд, которые отправляются на корпоратив в Сибирь и застревают в глухой деревушке. Режиссер фильма — Илья Фарфель («Короче» с Борисом Дергачевым, «Война семей» с Александром Робаком), продюсеры студии SVERDЛOVSK — Сергей Светлаков, Саид Давдиев, Максим Лебедев. Фильм будет показан в широком прокате.

Крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса. Артисты соглашаются и садятся в самолет, однако жизнь вносит свои коррективы — из аэропорта автобус увозит их в маленькую деревню среди снегов, где их встречает глава местного сельсовета. Звезд ждут крутые испытания: Светлаков и Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки.

Дмитрий Маликов: «Мне очень интересно поучаствовать в этом проекте, потому что он даст зрителям новый взгляд на привычные вещи. Все привыкли к тому, что звёзды под Новый год гастролируют, но никто не видит обратную сторону наших поездок. Я надеюсь, что зрителям понравится фильм, потому что он очень тёплый, добрый и душевный. И вся команда проекта во главе с Сергеем Светлаковым работает над ним с большой любовью».

Клава Кока: «У каждого из героев в нашем фильме своя линия, в этих линиях зритель сможет узнать себя. Мы затронем важные глубокие темы: любовь к семье, любовь к детям, поиск себя. Мы работаем в невероятных декорациях, снимаем все по новым технологиям, такого формата подготовки я не видела ещё ни разу: для того, чтобы воссоздать сказочную зиму, буквально каждый кадр рисуется на графике заранее. Вообще это мой актерский дебют в большом художественном фильме. И сразу же роль не второго плана, а одна из ведущих. Поэтому, с одной стороны, я волнуюсь, а с другой — мне очень приятна поддержка коллег, особенно Серёжи Светлакова. Когда был мой первый съёмочный день, он отправил букетик и нашу совместную фотку со съёмок, и пожелал удачи в съёмочном дне».

Дмитрий Брекоткин: «Это классическая новогодняя сказка. Может быть, в чем-то она наивна, кто-то скажет, что она нереалистична, но в Новый год случаются чудеса. Люди верят, что хотя бы в Новый год произойдут эти чудеса. Фильм зацепит нашей актерской игрой, если мы, конечно, хорошо сыграем! Светлаков как продюсер, имея и актерский опыт, знает всю изнанку. Он очень подробно все примеряет на себя и внимательно относится к мелочам. Звездный состав у нас разнообразный, кого-то я видел в первый раз, кого-то давно не видел. Сценарно так придумано, что есть два поколения: от совсем молодежи до ветеранов. Работав на площадке, я наблюдаю за другими актерами, и понимаю, какой же я „олдскульный“ чувак!».