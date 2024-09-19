Четверг, 19 сентября, 2024

Тяжелораненую девочку обнаружили на крыльце школы в Петербурге

Автор: 7info7

Опубликовано

скорая помощь
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Санкт-Петербурге на пороге школы была найдена 16-летняя девушка с ранениями, находящаяся в критическом состоянии. Об этом сообщает 78.ru.

Происшествие случилось 18 сентября на Алтайской улице в Московском районе. Прохожий, случайно наткнувшийся на подростка с травмами, вызвал экстренные службы, позвонив по номеру 112.

Несовершеннолетняя доставлена в детскую больницу, врачи оценили ее состояние как тяжелое. Информация о типе и причине травм пока что не обнародована.

Известно, что раненая школьница живет в полной семье и учится в 11-м классе. Также она состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «депрессия».

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