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The Mirror: на рак яичников могут указывать боль в тазу и вздутие живота

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Алексей Самохин
Изображение от Freepik

Рак яичников чаще всего встречается у женщин старше 50 лет, которые прошли через менопаузу, но может развиваться и в более молодом возрасте. О первых признаках заболевания пишет The Mirror.

«Из-за схожести симптомов с другими болезнями рак яичников может быть трудно распознать. Однако существуют ранние признаки, на которые стоит обратить внимание: постоянное вздутие живота, боль в тазу и нижней части живота. Первые симптомы рака яичников легко упустить, из-за чего его давно называют „тихим убийцей“, » — передает газета.

Также отмечается, что среди других симптомов могут быть проблемы с приемом пищи, боли в спине, изменения в работе мочевого пузыря или кишечника, нерегулярная менструация.

В Онкологическом центре Siteman в штате Миссури подчеркивают, что ранние симптомы рака яичников часто путают с другими доброкачественными опухолями. Точная причина возникновения рака яичников до сих пор неизвестна. Однако среди факторов, повышающих риск его развития, выделяются наследственность по раку молочной железы и яичников, возраст и количество яйцеклеток, выделяемых яичниками, пишет Ura.ru.

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