The Mirror: на рак яичников могут указывать боль в тазу и вздутие живота

Рак яичников чаще всего встречается у женщин старше 50 лет, которые прошли через менопаузу, но может развиваться и в более молодом возрасте. О первых признаках заболевания пишет The Mirror.
Также отмечается, что среди других симптомов могут быть проблемы с приемом пищи, боли в спине, изменения в работе мочевого пузыря или кишечника, нерегулярная менструация.
В Онкологическом центре Siteman в штате Миссури подчеркивают, что ранние симптомы рака яичников часто путают с другими доброкачественными опухолями. Точная причина возникновения рака яичников до сих пор неизвестна. Однако среди факторов, повышающих риск его развития, выделяются наследственность по раку молочной железы и яичников, возраст и количество яйцеклеток, выделяемых яичниками, пишет Ura.ru.