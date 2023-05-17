Среда, 17 мая, 2023
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Террорист Буданов наговорил на персональный «Кинжал», считает Миронов

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Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Признания главы СБУ Украины Кирилла Буданова в убийствах российских общественных деятелей являются исчерпывающим доказательством террористической сущности киевского режима, заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов.

«Все такие структуры и их руководители должны быть объявлены международными террористами, арестованы или ликвидированы», – уверен политик.
«Признания Буданова говорят о двух вещах. Первое – чувство безнаказанности, которое пока его не покинуло. Второе – падение морального духа среди нациков и русофобов, который главари киевского режима пытаются поддержать рассказами о своих «подвигах», – объясняет лидер СРЗП.

По его словам, отсутствие реакции на Западе и вялая реакция ООН на такие откровенно террористические высказывания свидетельствуют о том, что все преступления против граждан России совершались с одобрения западных кураторов режима.

«Для США Буданов, как и Зеленский, – это «наш сукин сын» – правило, в соответствии с которым американцы десятилетиями поддерживают самых отъявленных мерзавцев по всему свету. Он ничем не отличается от террористов вроде бен Ладена и аль-Багдади, которых США в конце концов уничтожили. Но этого они поддерживают, потому что он воюет с Россией», – указал парламентарий.

В связи с этим Сергей Миронов напомнил о своем предложении придать СВО статус контртеррористической, что подразумевает ликвидацию лидеров террористов.

«У всех главарей киевского режима должен быть точно такой же конец, как у главарей запрещенных в России «Аль-Каиды» и ИГ. Возможности для этого у нас есть – «Кинжалов» для всех хватит!» – сказал председатель СРЗП.

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