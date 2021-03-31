Теплая и сухая весна плохо скажется на самочувствии аллергиков

С 29 марта люди, страдающие от аллергии, начали испытывать проблемы со здоровьем, рассказали «Известиям» в сервисе «Пыльца Club».

Сейчас на юге России, в Белоруссии и на Украине уже началось цветение растений, и пыльцу с этих территорий заносит в центральную часть нашей страны. Но скоро здесь появятся собственные аллергены.

Мы ожидаем, что локальное цветение ольхи начнется в первых числах апреля, немного позднее зацветет орешник. Интенсивность цветения зависит в первую очередь от температурной обстановки, — отметил эксперт сервиса «Пыльца Club» Андрей Миргородский.

Как пояснил «Известиям» ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, остаток весны будет теплым.

В Центральной России в апреле будет на один-три градуса теплее нормы с возможным дефицитом осадков 10-20%. Теплый месяц с легким оттенком засушливости. Такой же характер погоды будет наблюдаться в мае, — рассказал он.

Такие погодные условия способствуют интенсивному цветению растений, сообщил доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский. По его словам, орешник уже выходит на цветение. Зима была снежная с низкими температурами, растения чувствуют себя хорошо. Поэтому цветение ожидается интенсивным и наступит без задержек.

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