Теплая и сухая весна плохо скажется на самочувствии аллергиков

С 29 марта люди, страдающие от аллергии, начали испытывать проблемы со здоровьем, рассказали «Известиям» в сервисе «Пыльца Club».
Сейчас на юге России, в Белоруссии и на Украине уже началось цветение растений, и пыльцу с этих территорий заносит в центральную часть нашей страны. Но скоро здесь появятся собственные аллергены.
Как пояснил «Известиям» ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, остаток весны будет теплым.
Такие погодные условия способствуют интенсивному цветению растений, сообщил доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский. По его словам, орешник уже выходит на цветение. Зима была снежная с низкими температурами, растения чувствуют себя хорошо. Поэтому цветение ожидается интенсивным и наступит без задержек.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Напустили пыльцы: аллергикам в этом сезоне придется непросто