Теперь и в Рязани: MACARONIKA открыла новый корнер в ТРЦ «Виктория Плаза»

MACARONIKA, первая и единственная в России фабрика,специализирующаяся на производстве настоящих десертов макарон, с радостью объявила об открытии первого корнера в Рязани, в ТРЦ «Виктория Плаза» на 1 этаже.

С 2017 года MACARONIKA создает изысканные десерты по оригинальным рецептам из натуральных ингредиентов, применяя современные технологии и творческий подход. Производственные мощности компании расположены в Санкт-Петербурге и сертифицированы по международным стандартам качества: FSSC 22000, Halal и EU Declaration.

«Мы рады приветствовать жителей Рязани на нашем первом корнере. Наша цель — не только развить культуру потребления настоящих пирожных макарон, но и сделать их доступными каждому» — говорит основатель и генеральный директор MACARONIKA Аркадий Штейн.

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Производственные мощности позволяют нам ежемесячно выпускать более 2,5 миллионов авторских пирожных, что позволяет обеспечивать стабильные поставки для партнеров на региональном, федеральном и международном уровнях. Сегодня MACARONIKA насчитывает 37 точек фирменной розничной сети в Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Грозном и теперь в Рязани.Приглашаем всех жителей и гостей города посетить новый корнер и насладиться вкусом настоящих макарон. Эти десерты не оставят равнодушными никого!

Контактная информация по ссылке.

Ждем вас в ТРЦ «Виктория Плаза», 1 этаж! Реклама: ООО «СИЭМДЖИ», ИНН 6234175751 erid: 2VtzqupYsoB