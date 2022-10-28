«Теперь боимся за детей»: на Урале подростки зверски убили пенсионерку

В Алапаевске Свердловской области двоих подростков обвиняют в жестоком убийстве 69-летней Людмилы Белянкиной, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 16 октября. По предварительной версии, пенсионерка возвращалась домой. Примерно в ста метрах от подъезда на нее напали злоумышленники. Они избили женщину, после чего обили ее жидкостью для розжига костров и чиркнули спичкой.

Потерпевшая умерла, получив ожог 90 процентов тела. Стражи порядка задержали парней 16 и 12 лет. Возбуждено уголовное дело.

Хотя статья особо тяжкая, один из них — под домашним арестом, второй — на свободе и даже продолжает ходить в школу. Родители одноклассников бьют тревогу.

«Конечно, мы были против, но директор предложила уйти на дистант или дежурить в классе. Теперь на уроках обязательно находится кто-то из родителей. Однако это не решает проблему: он же может напасть на детей по дороге домой. Лично я пока отправил сына на больничный», – рассказал один из родителей.

По одной из версий, подростки решили «проучить» пенсионерку за ее образ жизни — злоупотребляла алкоголем и попрошайничала. При этом, по свидетельствам местных, была очень доброй и совершенно безобидной.

Поскольку уголовная ответственность за убийство наступает с 14 лет, один из подростков избежит тюремного наказания. Другому же, если вину докажут в суде, дадут не более десяти лет колонии.

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