Тело пропавшей жительницы Ряжска нашли на берегу реки Хупты

В городе Ряжске Рязанской области на берегу реки Хупты обнаружили труп 66-летней местной жительницы, сообщает «КП в Рязани».

Труп нашли волонтёры поисково-спасательного отряда «Мещера», работавшие по заданию полиции. Девушка-волонтёр сначала заметила торчащий из-под снега ботинок, подошла поближе и разглядела торчащую из него кость. Также она увидела кисть руки.

Женщина пропала ещё 26 ноября прошлого года. Её опознали с помощью найденных ключей от квартиры и сотового телефона.

Официальную причину смерти установят эксперты. По предварительным данным, пенсионерка упала и не смогла подняться самостоятельно. Через некоторое время женщина замёрзла.