Телеканал «Россия» 5 мая покажет военную драму «Значит, нам туда дорога»

5 мая в 21:30 на телеканале «Россия» состоится премьера военной драмы «Значит, нам туда дорога» (16+).

Сериал создан компанией SM Studio при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Главные роли исполнили Александр Бухаров, Алексей Бардуков, Иван Добронравов, Марк Богатырёв, Антон Пампушный, Василиса Семашкова, Вячеслав Разбегаев, Максим Битюков и другие. Режиссёр проекта — Дмитрий Петрунь.

Сюжет

В центре истории — пятеро друзей из разных республик СССР, которые служат вместе в одном пехотном полку. За их плечами — три года войны, а впереди — освобождение российских, белорусских, польских и немецких городов. Их объединяет не только боевое братство, но и песня фронтового корреспондента майора Долматовского «Дорога на Берлин», написанная именно о них.

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Режиссёр Дмитрий Петрунь:

«Это военно-приключенческий фильм. Мы вдохновлялись советскими картинами вроде „В бой идут одни ‚старики‘“, „Женя, Женечка и ‚Катюша‘“, „На войне как на войне“. В центре внимания — не само сражение, а люди, их характеры, отношения, переживания в экстремальных условиях. Война — это как стихия, через которую мы можем глубже раскрыть героев. Основой фильма стала песня „Дорога на Берлин“: в каждом куплете — конкретный город, каждая сцена отражает движение войск по Европе. Она задала и сюжет, и географию съёмок».

Алексей Бардуков (Сергей Филимонов, ленинградец):

«У моего героя — трагическая история: он потерял жену, и теперь ищет двух оставшихся детей. Это делает его закрытым, строгим, будто с грузом судьбы. Мне хотелось передать это состояние. Фильм получится динамичным — в нём много экшена, юмора, иронии. Обстоятельства на грани фантастики, но в хорошем смысле — всё по-настоящему!»

Антон Пампушный (Иван Бугаев, шахтёр из Донецка):

«Проект сложился удачно: сильный сценарий, мощный каст, уверенная режиссура. У каждого персонажа — своя история, характер. Мы старались показать живых, узнаваемых людей. Путь героев непрост — они проходят через тяжёлые испытания. Хотя история вымышленная, она собрала в себе дух и эмоции настоящего военного времени».

Александр Бухаров (сержант Владимир Старшинов, командир из Москвы):

«Война — самое страшное, что может случиться с человеком. Там всё обострено: чувства, нервы, боль. И играть нужно так, будто ты сам находишься на фронте. С режиссёром мы долго искали образ моего героя. Надеюсь, зритель это увидит. Подвиги наших дедов — в нашей крови. И важно помнить, кто мы и зачем живём».

Иван Добронравов (Станислав Мирончик, минчанин):

«Работа над ролью — это не только военная подготовка, но и глубокое понимание, что жизнь на войне может оборваться в любой момент. Это придаёт событиям особую остроту — и в бою, и в личных историях. Мне хотелось, чтобы мой герой был живым, искренним, добрым человеком, который просто хочет жить и мечтает о мире, несмотря на необходимость каждый день сражаться».

Марк Богатырёв (Константин Скорик, одессит):

«Фильм показывает, что даже в самое тяжёлое время остаются дружба, любовь, юмор и сила духа. Герои не теряют человечность и верно служат Родине. Эти ценности — часть нашей истории. А актёрский состав у нас замечательный. Думаю, зрители не останутся равнодушными».

Фото: телеканал «Россия»