Телеканал НТВ начал съёмки второго сезона детектива «Чёрное солнце»

Телеканал НТВ приступил к работе над вторым сезоном детективного сериала «Чёрное солнце» (16+). В продолжении истории оперативнику Чагину (Максим Стоянов) и следователю Жуку (Юрий Чурсин) предстоит установить связь между несколькими, на первый взгляд, несвязанными преступлениями и найти виновных.

Сюжет нового сезона

Финал первого сезона завершился разоблачением серийного убийцы, которым оказался Глеб Филиппов (Пётр Кислов) — брат влиятельного банкира. Он похитил Габи (Виктория Корлякова), но Жуку и Чагину удалось спасти девушку и задержать преступника.

Во втором сезоне Жук возвращается к работе в Следственном комитете и получает новое дело — загадочную смерть мужчины, чьё тело было найдено рыбаками в Финском заливе. В это же время Чагин неожиданно признаётся в убийстве, которого, по мнению Жука, он не мог совершить. Убеждённый в невиновности напарника, следователь берётся за его дело, чтобы разобраться в обстоятельствах преступления. Однако раскрыть правду и найти настоящих преступников удастся только, если они снова объединят усилия.

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Что ждёт зрителей?

Исполнитель главной роли Максим Стоянов рассказал, что во втором сезоне будет больше динамики, экшена и неожиданных сюжетных решений:

«Думаю, второй сезон зацепит зрителей своей „упругостью“ и великолепным актёрским составом. В этот раз мой персонаж будет меньше взаимодействовать с полицией, поэтому я не консультировался со следственными органами, как это было раньше. Но многое осталось в памяти с прошлого сезона — мне нужно было лишь восстановить характер Чагина и его манеру поведения.

С режиссёром Евгением Милых я работаю впервые — это его дебют в нашем сериале. Уже на старте съёмок у нас сложились отличные рабочие и доверительные отношения. Мне нравится, что Евгений старается глубже раскрыть персонажей и сделать сцены более насыщенными».

Съёмки второго сезона проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Дата премьеры нового сезона пока не объявлена.

Фото: НТВ