Телефонные мошенники за сутки похитили у жителей Рязани больше 3 млн рублей

За сутки четыре рязанца стали жертвами телефонных мошенников. Об очередных атаках злоумышленников сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.

64-летняя пенсионерка лишилась 900 тысяч рублей, 52-летний мужчина — 720 тысяч рублей, 35-летняя жительница рязанка — 350 тысяч рублей, а 45-летний мужчина — 1 млн 126 тысяч рублей.

Мошенники с помощью методов социальной инженерии убедили своих жертв сделать через банкоматы переводы на «безопасные счета». Причём люди потеряли не только сбережения, но и деньги, взятые в кредит.

Аферисты представлялись по телефону сотрудниками правоохранительных органов и служб безопасности банков.

По этим фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

В ведомстве напоминают, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда по телефону не выясняют персональные данные граждан, реквизиты банковских карт и не предлагают совершать какие-либо финансовые операции.

Чаще всего звонящий предлагает перечислить средства на «резервный» счёт. Бывают и предложения «поучаствовать в спецоперации по изобличению мошенников».

Иногда для убедительности могут прислать фото «удостоверения сотрудника» правоохранительного органа. Во всех подобных случаях нужно немедленно прерывать разговор.

При звонках с неизвестных номеров нужно быть предельно осторожными, особенно если номера звонящих начинаются на 8-800, 8-495, 8-499.

Не называйте номер банковской карты, её дату действия и код с тыльной стороны. Не реагируйте на предложения оформить онлайн кредит и перечислить деньги на указанный счёт.